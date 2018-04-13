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Небо над Кипром закрыли

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Греки ждут удара

Воздушное пространство над греческим островом Крит закрыли до 12 мая в связи с готовящимися ударами по Сирии. Об этом говорится в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM), передает "Интерфакс".

Полеты запрещены над районом Средиземного моря, который прилегает к авиабазе "Акротири" ВВС Великобритании, военнослужащие которой сейчас находятся в полной боевой готовности. Самолетам предписано не снижаться ниже высоты 9 тыс. 150 метров. Это говорит о том, что гражданские воздушные суда не смогут ни взлететь, ни сесть на Кипр.

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На острове в данный момент дислоцированы восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Еще шесть самолетов вооружены ракетами "воздух – воздух", они могут противостоять российским и сирийским истребителям, если дело до войны все-таки дойдет.

Между тем, по данным СМИ, крупнейшие авиакомпании уже перестроили свои маршруты, чтобы не летать над Сирией. В частности, это сделали Air France, Lufthansa и EasyJet. А Кувейтская Kuwait Airways отменила полеты в Бейрут.

Во вторник Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило об опасности полетов в Восточном Средиземноморье из-за возможных ударов по Сирии. Логично, что авиаперевозчики не стали рисковать жизнями пассажиров.

Александр ИЛЬИН
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