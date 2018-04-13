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Германия собирает антироссийский фронт

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak
продолжениеРаскрыты подробности постановки химатаки в Сирии
Глава немецкого МИД хочет усилить давление на Москву из-за Сирии

Запад должен собраться воедино для того, чтобы усилить давление на РФ в связи с предполагаемой химической атакой в Сирии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала N-TV, передает Bloomberg.

"Важно, чтобы западное сообщество действовало единым фронтом", уверен глава немецкого МИД. Согласованность действий между западными странами демонстрирует всему миру, что они не желают эскалации конфликта и намерены ответственно подойти к разрешению ситуации в Сирии, которая, по его мнению, "не должна оставаться без последствий".

При этом министр подчеркнул необходимость поддержания диалога с Москвой. "Урегулировать ситуацию будет возможно только при участии Москвы и с ней необходимо поддерживать диалог", – сказал он.

США обвинили Дамаск в применении химоружия в городе Дума, в результате чего якобы пострадали сотни боевиков и мирных жителей. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) побывали в Думе и не обнаружили там ни людей с отравлением, ни следов токсина. Между тем Вашингтон и его западные союзники уже готовятся нанести по Дамаску массированный военный удар.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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