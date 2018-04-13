Французы ударят внезапно

Париж отказался оповещать общественность об атаке на Сирию

Власти Франции предпочитают держать в тайне свои намерения в отношении Сирии. Об этом заявил госсекретарь по связям с парламентом Пятой республики Кристоф Кастанер.

"Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. В крайнем случае он (президент Макрон) это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны", – подчеркнул Кастанер в эфире BFMTV.

Такая секретность, по словам госсекретаря, вызвана двумя факторами. Во-первых, по Конституции президент Франции не должен получать разрешение парламента на военную операцию за рубежом. Во-вторых, Париж считает, что повышенная секретность – это залог успеха атаки. Поэтому правительство, законодатели и общественность будут оповещены о принятом решении постфактум.

"Будут информированы Национальная ассамблея и Сенат в нужный момент. Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции", – указал Кастанер.

По его словам, в настоящий момент президент Эммануэль Макрон окончательного решения по Сирии еще не принял. "Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены", – заявил представитель лидера страны.

Ранее в Париже заявляли, что не имеют достаточных фактов, чтобы обвинять Дамаск в проведении химатаки в городе Дума.