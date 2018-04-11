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Мэй присоединится к США в атаке на Сирию

Британка передумала дожидаться подтверждения информации о применении химоружия в Думе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности поддержать военные действия против Дамаска даже без одобрения парламента. Об этом сообщает в среду, 11 апреля, BBC со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, глава британского кабмина считает, что ответные меры в связи с сообщениями о якобы химатаке в сирийской Думе должны быть приняты в "срочном порядке", дабы предотвратить возможное будущее применение химического оружия в Сирии.

Между тем, ранее сегодня лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже призвал провести в парламенте голосование для определения действий Лондона в отношении Дамаска. По его словам, "мнение членов парламента всегда должно учитываться, когда дело доходит до военных действий".

Напомним, накануне Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом отметила, что нельзя спешить с нанесением удара по Сирии до получения весомых доказательств применения химоружия в Думе.

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