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Самодельное устройство привели в действие дистанционно.
Взрыв прогремел на пути патруля российской военной полиции накануне, 13 июля, в провинции Даръа. Об этом рассказал сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Военная техника не повреждена.
"По предварительным данным, диверсионно-террористический акт совершен боевиками незаконных террористических группировок", – цитирует Бакина ТАСС.
По словам генерал-майора, боевики пытаются обострить ситуацию в регионе.
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