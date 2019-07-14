Смертельную ловушку устроили террористы

Самодельное устройство привели в действие дистанционно.

Взрыв прогремел на пути патруля российской военной полиции накануне, 13 июля, в провинции Даръа. Об этом рассказал сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Военная техника не повреждена.

"По предварительным данным, диверсионно-террористический акт совершен боевиками незаконных террористических группировок", – цитирует Бакина ТАСС.

По словам генерал-майора, боевики пытаются обострить ситуацию в регионе.