Западные СМИ: русский спецназ пошел в атаку в Сирии

Очередной фейк - рапортуют в Минобороны РФ

Агентство Reuters, ссылаясь на данные командиров оппозиционных сил, которые воюют в сирийской провинции Идлиб с правительственными войсками, сообщило о прибытии российского спецназа. В Минобороны РФ уже назвали эти сообщения фейком, подчеркнув, что никакие войска не отправляли.

Однако представитель Национального освободительного фронта (NLF), поддерживаемого Турцией, капитан Наджи Мустафа придерживается другого мнения. По его словам, Россия отправила в бой своих спецназовцев после того, как попытки САР захватить последний оплот оппозиции на северо-западе Сирии так и не окончились успехом после двух месяцев боев.

По его словам, до этого российские офицеры находились за линией фронта и руководили операцией в северной части Хамы и прилегающей у ней провинции Идлиб. Однако на тот раз русские якобы сами пошли в бой, чтобы захватить стратегически важные высоты Хумаймат, которые попали в руки боевиков на прошлой неделе.

"Когда войска Асада не смогли продвинуться дальше, российские специальные пордразделения вмешались напрямую. Предварительно отработала авиация, совершив боеле 200 вылетов", – цитирует Reuters Мустафу.

Как уже было сказано выше, в России эту информации не подтверждают, подчеркивая, что в Сирии не было и нет никаких сухопутных войск. А лишь в соответствии российско-турецкими договоренностями 2017 года по периметру зоны деэскалации Идлиб размещены наблюдательные посты российской военной полиции.