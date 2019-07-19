Российская авиация стерла в порошок боевиков с ракетами

Пуск самодельных "Слонов" так и не состоялся

Агентство Anna News опубликовало видео уничтожения боевиков и самодельных ракет "Слон" в Сирии. Сообщается, что авиаудар нанесен недалеко от населенного пункта Уриенба в провинции Хама, куда боевики группировки "Хейят аш-Шам" (запрещена в России) перебросили боеприпасы и подкрепление. Перел наступлением на Кесабию должен был начаться обстрел правительственных войск "Слонами", однако приготовления боевиков обнаружил беспилотник.

Они успели разложить направляющие для ракет и даже навести их на цель. Но шум реактивных двигателей нарушил все планы боевиков. Хорошо видно, как боевики начали убегать от ракет, как только поняли, что дело пахнет керосином. Самолеты ВКС РФ уничтожили ракеты, а затем джипы боевиков вместе с ними. Также был нанесен удар по укрытиям.



