Россию обвинили в авиаударе по рынку в Сирии

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Западные СМИ обвиняют российские ВКС в нанесении авиаудара по рынку на северо-западе Сирии. В Минобороны РФ опровергают эту информацию.
Как сообщает France 24, со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе налета на город Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб погибли 19 человек. Якобы из них 16 были гражданские, в том числе один журналист. Раненых не менее 45 человек.
Район контролируется джихадистами, по боевикам регулярно работает сирийская и российская авиация. Оппозиция ведет упорные бои с правительственными войсками, военачальники повстанческих группировок даже заявляли, что видели в бою российский спецназ, однако в Москве эту информацию не подтвердили. Впрочем, как и авианалет на рынок.
"Российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как утверждается, произошел данный инцидент", – цитирует RT слова представителя ведомства.
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