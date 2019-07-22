Россию обвинили в авиаударе по рынку в Сирии

В Минобороны опровергают эту информацию

Западные СМИ обвиняют российские ВКС в нанесении авиаудара по рынку на северо-западе Сирии. В Минобороны РФ опровергают эту информацию.

Как сообщает France 24, со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе налета на город Маарет аль-Нуман в провинции Идлиб погибли 19 человек. Якобы из них 16 были гражданские, в том числе один журналист. Раненых не менее 45 человек.

Район контролируется джихадистами, по боевикам регулярно работает сирийская и российская авиация. Оппозиция ведет упорные бои с правительственными войсками, военачальники повстанческих группировок даже заявляли, что видели в бою российский спецназ, однако в Москве эту информацию не подтвердили. Впрочем, как и авианалет на рынок.

"Российские военнослужащие не выполняли каких-либо задач в районе, где, как утверждается, произошел данный инцидент", – цитирует RT слова представителя ведомства.