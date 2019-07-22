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Боевики напали на С-300

Фото: Mil.Ru
Комплексы обстреляли из РСЗО

Сирийские повстанцы впервые атаковали "Градами" зенитно-ракетные комплексы С-300, которые поставила Дамаску Москва. Как пишет Al Masdar News, боевики выпустили несколько ракет в направлении Масьяфа, где размещены ЗРК. Сообщается, что ракеты не достигли целей, благодаря средствам ПВО в Тартусе. Нужно отметить, что в этом городе-порту дислоцированы российские С-400, "Панцирь-С1" и другие современные комплексы ПВО.

Что касается С-300, которые Россия передала Сирии, то в июле поступила информация, что три дивизиона развернуты и полностью готовы к использованию.

Ранее российские ВКС уничтожили самодельные ракеты боевиков "Слон", которые они собирались запустить в сторону позиций правительственных войск. Обстрелы из "Градов" стали регулярными. В основном боевики пытаются уничтожить российские самолеты на базе Хмеймим, но безуспешно.

Александр ИЛЬИН
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