Россия "глушит" F-22 и F-35 на Ближнем Востоке

Москва прикрывает Тегеран, чем выводит из себя Израиль и США

Российские войска глушат средствами РЭБ системы GPS на Ближнем Востоке. Таким образом они не только противостоять дронам боевиков, атакующих сирийские базы РФ, но и защищают Иран от США, в том числе истребителей F-22 и F-35, переброшенных в Катар и ОАЭ.

Как пишет Breaking Defense со ссылкой данные Международной федерации ассоциации пилотов авиакомпаний, сразу несколько самолетов, выполняющих рейсы из аэропорта Тель-Авива в конце июня, потеряли сигнал GPS и были вынуждены переключиться на резервные системы. При этом наземные системы затронуты не были, что сразу вызвало подозрение.

По информации The Times of Israel, с прошлой весны пилоты, летающие вблизи Сирии, периодически испытывали проблемы с GPS, когда система отображала неправильное местоположение. Позже сигнал начали глушить уже в воздушном пространстве Израиля.

Как считает профессор университета Техаса Тодд Хамфрис, это вряд ли можно назвать попыткой навредить Израилю. Скорее, русские защищают свои войска от нападения дронов боевиков, а заодно и утверждают свое господство в войне средств РЭБ.

По мнению эксперта, Москва пытается помешать действиям ВВС США. После ухудшения отношений с Ираном Вашингтон направил на Ближний Востоке F-22 и F-35, и теперь Россия дает понять, что если начнутся новые атаки на Иран, с GPS и целенаведением точно будут проблемы.



The National Interest полагает, что по части комплексов РЭБ Россия продвинулась дальше США и является лидером в этой области.