По базе РФ в Сирии выпустили снаряды

Нападение террористов провалилось

В Сирии боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ заявили, что террористы выпустили три реактивных снаряда залпового огня.

"С северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет",

- цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что авиабаза продолжает работать в штатном режиме. Выпущенные снаряды пролетели мимо и упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф. В результате пострадали местные жители.