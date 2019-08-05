По базе РФ в Сирии выпустили снаряды

Нибиру
- Земля обречена: обнаружена еще одна планета жизни
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
319 новости
В Сирии боевики напали на российскую авиабазу Хмеймим. В Минобороны РФ заявили, что террористы выпустили три реактивных снаряда залпового огня.
"С северного направления от аэродрома был зафиксирован пуск трех реактивных снарядов залпового огня в направлении российской авиабазы. Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет",
- цитирует представителя ведомства РИА "Новости".
Отмечается, что авиабаза продолжает работать в штатном режиме. Выпущенные снаряды пролетели мимо и упали на близлежащий населенный пункт Руайсэд Афиф. В результате пострадали местные жители.
Людей экстренно эвакуируют из домов