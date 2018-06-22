Провокаторы в Сирии зацементировали воронку от химической бомбы

Сначала они ее сами и создали

В Минобороны РФ указали на новые факты, доказывающие, что химическая атака в Хан-Шейхуне была инсценирована противниками сирийского правительства. В частности, на ложь обвинителей указывают характеристики воронки, которая якобы осталась после сброса бомбы с химическим веществом.

"Она была сформирована в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы, – приводит РИА "Новости" слова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игоря Кириллова. – До завершения "расследования" воронка была поспешно зацементирована", – обратил внимание военный.

Он прокомментировал доклад миссии ОЗХО, эксперты которой расследовали инцидент. В частности, критике подвергся тот факт, что якобы наряду с хлором в Хан-Шейхуне был применен зарин. "При разрыве химического боеприпаса внутри и вблизи воронки создается смертельная концентрация и находящиеся рядом люди не смогли бы избежать мгновенного поражения, так же как и те, кто оказывал помощь пострадавшим", – указал Кириллов. Однако миру были представлены многочисленные кадры, как люди без средств защиты находятся в месте так называемого применения химоружия и при этом прекрасно себя чувствуют. "Это указывает на отсутствие зарина", – подчеркнули в Минобороны.

В целом доклад вызывает большие вопросы к ОЗХО и методам ее работы. "Баллоны с места происшествия в Думе в нарушение процедур ОЗХО опечатаны их представителями только через полтора месяца", - сообщил Кириллов. Однако это не помешало экспертам миссии сделать обвинительные заявления в адрес сирийского правительства.

Между тем, российские специалисты установили, что некоторые детали оборудования по синтезу, в частности, иприта, обнаруженные у боевиков в Сирии, изготовлены в Европе и Северной Америке. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова передать всю информацию на этот счет западным коллегам. Но пока им это не интересно.

Так называемая химатака против мирных жителей произошла в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года. Виновником был объявлен Дамаск. Несмотря на то, что власти Сирии отрицали причастность к инциденту, президент США Дональд Трамп отдал приказ разбомбить ракетными ударами военную базу, с которой могли взлетать самолеты сирийских войск, якобы вооруженные химическими бомбами.