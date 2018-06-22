США нанесли удар по Сирии

В результате погибли мирные жители

Коалиция во главе США нанесла авиаудар по деревне Аш-Шаафа в провинции Дейр-эз-Зор. Отмечается, что в результате налета погибли 8 человек. При этом разрушены дома людей, о количестве раненных пока не сообщается. Также погиб офицер армии САР.

Сирийские военные расстреляли три американские машины, после этого началась бомбардировка со стороны США. Это первая атака на земле между правительственными силами и американской армией – об этом рассказали РИА Новости с ссылкой на источник в военных кругах.

Вторую атаку нанесли по позициям сирийской армии на востоке позиции Хомс.

Агентство САНА сообщило о нападении на поселение Аль-Хари в понедельник, 18 июня. Однако, США опровергли эти данные.