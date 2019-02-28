В США искренне восхищаются МиГ-21

Советский самолет будет летать сто лет

В то время как Россия и США гадают, какой же истребитель одержит верх – F-22 или Су-57, в реальных воздушных боях участвуют совсем другие самолеты. Те самые, которые воевали в небе Вьетнама, Египта и Ирака.

Речь идет о легендарных МиГ-21. Вот и на пакистано-индийской границе снова засветились они. Индийские СМИ вообще заявили, что их МиГ-21 сбил F-16 ВВС Пакистана, и это само по себе непостижимо: самолет, разработанный во второй половине 1950-х гг., одерживает верх над одним из лучших истребителей четвертого поколения. Как это вообще могло произойти?

Необходимо отметить, что Нью-Дели признал и потерю одного МиГ-21, а в Пакистане утверждают, что сбили два индийских истребителя. Весь мир облетели кадры летчика ВВС Индии с завязанными глазами, которого допрашивают пакистанские военные.

Получается, что Индия, у которой есть Су-30МКИ российского производства, отправляет в бой пилотов на МиГ-21. Это что-то невероятное, какая же степень доверия должна быть к этому самолету.

Журнал The National Interest, ранее уже включивший МиГ-21 в список лучших истребителей всех времен поставила его в один ряд с бомбардировщиком В-52 и транспортником С-130 "Геркулес", которые летают уже 60 лет. Но МиГ-21 еще уникальнее, потому что истребители устаревают максимально быстро.





Лучший истребитель Первой мировой войны устаревал буквально за несколько месяцев. Похожая "эволюция" наблюдалась и во время Второй мировой войны, а с появлением реактивных двигателей истребители с пропеллерами быстро перекочевали в спортклубы и музеи.

Ситуация не изменилась и в 50-х. МиГ-15, воевавший в Корее, быстро устарел и не мог догнать американские бомбардировщики. МиГ-19 стал первым сверхзвуковым советским истребителем, но был не доработан. Все изменилось с появлением МиГ-21.

Его скорость – выше 2200 км/час, практический потолок 19 км. Даже по современным меркам это очень неплохо. Например, у F-35 – это 1930 км/час, а практический потолок 18,2 км. Уже другой вопрос, что последний более маневренный, не говоря уже о преимуществах авионики и уникального радара. Но в ближнем бою МиГ-21 может заставить поседеть любого противника.

Истребитель вооружен пушкой и может нести до шести ракет "воздух-воздух". Кроме того, самолет берет до тонны бомб, поэтому вполне подходит для наземных операций. Это, конечно, не шесть тонн подвесного вооружения, как у МиГ-35, но тоже весьма эффективно.

Не секрет, что в ВВС многих стран к дорогостоящим самолетам относятся, как к роскоши. В подавляющем большинстве случаев им нужен простой, дешевый, быстрый и неприхотливый истребитель, который может патрулировать воздушное пространство и при необходимости обстрелять противника или сбросить несколько бомб. И МиГ-21 как раз отвечает таким требованиям. Только богатые США и страны НАТО могут себе позволить тратить миллионы на полеты F-35, а затем еще доводить до ума их на земле.



Во время холодной войны американцы приобрели целую эскадрилью копий МиГ-21 – китайских J-7. И по данным NI, американские летчики хорошо отзывались о советской машине. Издание даже утверждает, что американские асы расширили возможности самолета, постоянно изображая "агрессора" и спасаясь порой от соперников на более продвинутых истребителях.

Во время войны во Вьетнаме МиГ-21 встречались в небе с "Фантомами" один на один, однако их главная задача заключалась не в этом. Они атаковали строй американских бомбардировщиков, уворачивались от выпущенных ракет, а затем быстро уносили ноги на базу. Это была достаточно эффективная тактика.





2 января 1967 года произошел серьезный прокол. Группа "Фантомов" под командованием аса Робина Олдса застала врасплох "двадцать первых" и сбила 7 штук, в том числе машину вьетнамского аса Нгуена Ван Кока, который выжил и впоследствии одержал 9 воздушных побед.

МиГ-21 широко использовался в ходе арабо-израильских войн и довольно успешно противостояли израильским пилотам. Лишь однажды израильтяне устроили засаду и сбили сразу несколько "двадцать первых". Но такое случается на войне, и от этого никто не застрахован.

Сегодняшний МиГ-21 претерпел серьезные изменения. Теперь он вооружен не только советскими Р-60, но и французскими Magic 2 и израильскими Python III. Кроме того, проведена радиолокационной системы, появилась возможность применять на МиГ-21 высокоточное оружие. Cоветский истребитель до сих пор в строю и еще неизвестно, когда скажет свое последнее слово.