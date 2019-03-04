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Советское знамя над Рейхстагом назвали ложью

Фото: ТАСС
Красноармейцы в 1945-м воевали с "детьми"

Испанская газета ABC продолжает серию "антироссийских публикаций", в которых выставляет СССР в самом неприглядным виде. После публикации скандальной статьи, в которой журналисты чуть ли не выставили героями бойцов испанской "Голубой дивизии", воевавшей в составе вермахта, издание атаковало "святую святых" Советского Союза – фотографию Халдея "Знамя Победы над Рейхстагом".

Автор статьи называет снимок постановочным. Существовал он якобы в нескольких вариантах, а заказал фотосессию Иосиф Сталин, которому не давала покоя фотокарточка Розенталя, где пять морских пехотинцев поднимают американский флаг на Иводзиме. Такой версии, в частности, придерживается историк Хесус Эрнадес, на книгу которого и ссылается журналист.

Как написали советские газеты, 30 апреля солдаты Красной армии с боем добрались со крыши Рейхстага, сняли флаг со свастикой и водрузили Знамя Победы.

Однако согласно данным рассекреченных архивов ТАСС, снимок был чистой постановкой. Автор Евгений Жалдей сделал сразу несколько фотографий, после чего выбрали лучший. Фотосессия проходила 2 мая, когда Рейхстаг уже был взят.

С другой стороны, водружение флага действительно имело место, но сам момент не был запечатлен для истории. Поэтому было принято решение сделать постановочное фото. Ничего удивительного или предосудительного в этом нет: те же американцы сфотографировали водружение уже второго флага, а сам Розенталь однажды признался, что морпехи позировали, правда потом он это отрицал.

ABC приводит известную историю с ретушированием снимка. Красноармейцу с флагом якобы "убрали" с запястья часы, которые тот снял с мертвого гитлеровца. А затем к общей картине добавили два столба дыма, чтобы создавалось впечатление продолжающихся боев.

Фото: ТАССТринадцатого мая 1945 г. снимок был опубликован в журнале "Огонек", после чего стал одним из символов победы СССР над гитлеровской Германией.

ABC принижает значение взятия Берлина советскими войсками. Как утверждает издание, столицу защищали "подростки" и "старики", так как боеспособные части вермахта уже были уничтожены или взяты в плен. Бедные дети, заманенные в гитлерюгенд ложными обещаниями, – по мнению автора, с ними и воевали закаленные в боях красноармейцы.

Александр ИЛЬИН
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