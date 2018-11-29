МиГ одновременно признали лучшим и худшим

"Воздушный автомат Калашникова" до сих пор в строю

Сразу два советских МиГа отличились в списках, составленных зарубежными военными экспертами. МиГ-21 попал в пятерку лучших истребителей всех времен и народов, а вот МиГ-23, напротив, отличился со знаком минус.

"Двадцать первый", по версии журнала The National Interest, это АК-47 или легендарный танк Т-34, кому как нравится. Благодаря своей скорости, маневренности и небольшой цене самолет так понравился военным, что его производили в огромных количествах. Вместе с китайской копией J-7 по всему миру – порядка 13 тысяч.

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NI, как американское издание, с некоторой долей хвастовства пишет, что МиГ-21 часто становился удобной жертвой "великих истребителей холодной войны" во Вьетнаме и на Ближнем Востоке. При этом зачастую пилоты "двадцать первых" воевали друг против друга.

На МиГ-21 было просто научиться летать, но научиться летать хорошо было сложно. Поэтому сбивали в основном неподготовленных пилотов – вьетнамских, египетских, сирийских, иракских, а бывало, и советских. В свою очередь, асы на МиГ-21 тоже одержали немало побед над американскими "Фантомами" и "Миражами".

На "двадцать первых" летали пилоты 50 стран, а сам истребитель в строю уже 55 лет. До сих пор он на вооружении ВВС Индии, Вьетнама, Румынии. Такое ощущение, что этот самолет будет летать даже в 2034 году.

Только недавно румынские МиГ-21 изображали агрессоров в учениях НАТО Red Flag. За старенькими МиГами охотились новейшие истребители четвертого и пятого поколения, и это оказалось не так легко. Американские асы отметили маневренность и хорошую скорость советского самолета – до сих пор это опасный противник.

А вот МиГ-23, который должен был стать лучше своего предшественника, наоборот, оказался провалом советского авиапрома. Тяжелая машина задумывалась как ответ американским F-4 и F-111. Так же как и на "сто одиннадцатом", на МиГ-23 сделали крыло изменяемой стреловидности.



Но на "Флоггере", как называли самолет на Западе, было крайне тяжело летать. Американские пилоты подразделения "Красный орел", которые изучали самолеты, а также изображали советских летчиков на учениях, называли свои полеты "катастрофой, которая рано или поздно произойдет". В 1984 г. на МиГ-23 из-за потери управления на сверхзвуке разбился генерал-лейтенант ВВС США Роберт Бонд.

МиГ-23 плохо продавался в странах Варшавского договора. Быстро осознав, что это за машина, покупатели советского оружия решили оставить свои МиГ-21, поэтому СССР понес и экономические убытки.

Все летчики и механики, которые эксплуатировали МиГ-23, отмечают, что он сложен в обслуживании. Двигатели быстро выходили из строя из-за большой мощности, их приходилось чинить, но детали оказывались под рукой далеко не всегда.

Тем не менее самолет использовался в огромном количестве войн ХХ века. Во время египетско-ливийского конфликта МиГ-23, которые СССР поставил Ливии, был впервые сбит в воздушном бою, и не кем-нибудь, а летчиком МиГ-21 ВВС Египта. Несмотря на преимущество в скорости, "двадцать третий" проигрывал своему "старшему брату" в маневренности.



Активно использовались МиГ-23 в ирано-иракской войне, причем довольно успешно, о чем умалчивает NI. Дело в том, что у иранцев и иракцев разные данные. Первые утверждают, что за всю войну сбили около 80 МиГ-23, в то время как иракцы говорят о 13 и еще о 3 самолетах, потерянных в результате ЧП.

В настоящее время МиГ-23 воюют в составе ВВС Сирии. Самолеты наносят ракетно-бомбовые удары по боевикам и периодически сбивают беспилотники.