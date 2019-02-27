Самолет с россиянами вынужденно сел из-за воздушного боя

Противостояние ВВС Индии и Пакистана едва не стоило жизни пассажирам

Самолет "Аэрофлота" вынужденно сел в Ташкенте из-за инцидента в небе Кашмира. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта столицы Узбекистана.

Утром на пакистано-индийской границе разразился настоящий воздушный бой, после которого последовали взаимные обвинения сторон и констатация своих успехов.

Как ранее сообщила газета The Times of India, ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Пилот катапультировался, однако о его состоянии ничего не известно. ANI

До этого Reuters со ссылкой на пакистанских военных передал, что пакистанцы уничтожили два индийских самолета, которые опять же нарушили границу. Газета Pakistan Today опубликовала видео с места крушения самолетов, а также ролик, где предположительно допрашивают пилота индийских ВВС. У летчика завязаны тряпкой глаза, на лице видна кровь.

По данным ANI, сейчас в Пакистане закрыты пять аэропортов, включая исламабадский. Вероятно, самолет "Аэрофлота" следовал в Индию, и его маршрут проходил через квадрат боевых действий, которые велись утром. Аналогично воздушное пространство Индии севернее Дели полностью закрыто для полетов. Это подтверждает международная служба слежения за авиасообщением Flightradar.

Отношения Индии с Пакистаном, которые давно находятся в состоянии замороженного конфликта, резко ухудшились после 14 февраля, после того как террорист-смертник врезался в автобус Центральных резервных сил полиции Индии.



25 февраля индийский "Миражи" разбомбили лагерь террористической группировки, которая взяла на себя ответственность за нападение на автобус. После этого пакистанский лидер Ариф Алви заявил, что действия Дели могут привести к войне.