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Иран поставил Европе ультиматум

Фото: www.globallookpress.com
Тегеран объявил о частичном отказе от ядерной сделки

Иран прекращает соблюдение ряда обязательств, предписанных соглашением с "шестеркой" международных посредников от 2015 года. Соответствующее уведомление от имени президента ИРИ Хасана Роухани направлено в среду, 8 мая, Великобритании, Германии, Китаю и России. 

Отдельным письмом иранский лидер уведомил о своем решении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини. Он пояснил, что европейские страны – участницы сделки не предприняли конкретных мер для компенсации ущерба от санкций Вашингтона против Тегерана. Поэтому ИРИ "вынуждена сократить свои обязательства".

В первую очередь, Иран отказывается от ограничения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Вторым этапом станет отказ от переделки ядерного реактора в Араке, который ранее Тегеран обещал не использовать для производства оружейного плутония. Но этого шага Иран может и не делать, пояснил Роухани.

Хасан Рухани. Фото: www.globallookpress.com

"У европейских стран есть 60 дней, чтобы провести переговоры с Ираном", – заявил президент ИРИ.

Год назад, 8 мая 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном, поскольку оно не соответствует американским интересам. Вместе с этим Белый дом предупредил о санкциях против Ирана и стран, поддерживающих с ним деловые контакты, в частности, покупающих иранскую нефть.

В Брюсселе осудили Вашингтон и обещали компенсировать убытки предпринимателям, наладившим бизнес с иранскими партнерами.

Николай ВИКТОРОВ
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