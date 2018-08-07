Европа отвернулась от Трампа

Брюссель перечеркнул санкции Вашингтона

Евросоюз окончательно отвернулся от США. Сегодня, к примеру, ЕС утвердил регламент, согласно которому Брюссель будет препятствовать возобновленным в полночь американским санкциям против Ирана.

Этот шаг, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева, позволит защитить европейских партнеров Исламской Республики. Таким образом, хозяин Белого дома рискует остаться без единого союзника.

Одной блокировки санкций недостаточно, полагает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. По ее мнению, необходимо развернуть активную торговлю с Ираном. Она призвала направить усилия европейского бизнеса на экономическую деятельность в стране. То есть ЕС готов любыми способами удержать Тегеран в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

"Чтобы Иран продолжал получать экономическую выгоду от этого соглашения, приносящего пользу народу этой страны, поскольку мы убеждены, что это отвечает интересам в сфере безопасности не только нашего региона, но и всего мира", – цитирует Могерини The Washington Post.

Объявление о выходе США из сделки с ИРИ прозвучало еще в мае. Тогда Дональд Трамп угрожал возобновлением и расширением пакета санкций. Стартовала "первая волна". Она затронула автомобилестроительный сектор, куплю-продажу золота, алюминия, стали, графита и угля. Кроме того, под ограничения попали компьютерные программы для промышленности.

Своими действиями, полагают эксперты, Вашингтон намеренно блокирует Тегерану путь к политическому и военному лидерству на Ближнем Востоке.