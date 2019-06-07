"Боевая бочка" пошла в атаку в Сирии

БМП-1 получила странный "наряд"

Необычная БМП была замечена в Сирии в провинции Идлиб, где продолжаются бои САА с оппозицией. В репортаже ANNA NEWS "засветилась" так называемая "боевая бочка" – причудливая боевая машина с башней в виде цилиндра.

По сути, это необычным образом модернизированная БМП-1. С ней сняли штатную башню с 73-мм гладкоствольным орудием "Гром" и поставили боевой модуль кругового вращения с зенитной скорострельной малокалиберной пушкой ЗУ-23-2.

На бортах и корме смонтировали экраны из брони для защиты от РПГ, но именно "бочка" стала фирменным знаком "чудо-БМП". Недостатком такой конструкции можно считать ее высоту, "бочка" видна издалека и является неплохой мишенью. С другой стороны, зенитка намного эффективнее "Грома" и отлично себя зарекомендовала, как и навесная броня.

Впервые "боевые бочки" были замечены в ходе боев возле города Хараста к северо-востоку от Дамаска в прошлом году.