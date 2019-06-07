"Боевая бочка" пошла в атаку в Сирии

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Необычная БМП была замечена в Сирии в провинции Идлиб, где продолжаются бои САА с оппозицией. В репортаже ANNA NEWS "засветилась" так называемая "боевая бочка" – причудливая боевая машина с башней в виде цилиндра.
По сути, это необычным образом модернизированная БМП-1. С ней сняли штатную башню с 73-мм гладкоствольным орудием "Гром" и поставили боевой модуль кругового вращения с зенитной скорострельной малокалиберной пушкой ЗУ-23-2.
Сирийские "бочковые" БМП-1 отличились в городских боях в Ярмуке. Фото: https://t.co/HgePy5O9ra. pic.twitter.com/b3kYQ52C3c— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 23 мая 2018 г.
На бортах и корме смонтировали экраны из брони для защиты от РПГ, но именно "бочка" стала фирменным знаком "чудо-БМП". Недостатком такой конструкции можно считать ее высоту, "бочка" видна издалека и является неплохой мишенью. С другой стороны, зенитка намного эффективнее "Грома" и отлично себя зарекомендовала, как и навесная броня.
Впервые "боевые бочки" были замечены в ходе боев возле города Хараста к северо-востоку от Дамаска в прошлом году.
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