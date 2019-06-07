Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Боевая бочка" пошла в атаку в Сирии

Фото: mil.ru
БМП-1 получила странный "наряд"

Необычная БМП была замечена в Сирии в провинции Идлиб, где продолжаются бои САА с оппозицией. В репортаже ANNA NEWS "засветилась" так называемая "боевая бочка" – причудливая боевая машина с башней в виде цилиндра.

По сути, это необычным образом модернизированная БМП-1. С ней сняли штатную башню с 73-мм гладкоствольным орудием "Гром" и поставили боевой модуль кругового вращения с зенитной скорострельной малокалиберной пушкой ЗУ-23-2.


На бортах и корме смонтировали экраны из брони для защиты от РПГ, но именно "бочка" стала фирменным знаком "чудо-БМП". Недостатком такой конструкции можно считать ее высоту, "бочка" видна издалека и является неплохой мишенью. С другой стороны, зенитка намного эффективнее "Грома" и отлично себя зарекомендовала, как и навесная броня.

Впервые "боевые бочки" были замечены в ходе боев возле города Хараста к северо-востоку от Дамаска в прошлом году.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Россия готовится к снятию санкционной блокады

Если Брюссель предложит мировую, то Москва ответит взаимностью

Британцы облили Москву грязью после заявления Путина о Скрипалях

В Соединенном Королевстве не верят в то, что Россия готова возобновить дружбу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей