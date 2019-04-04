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Нетаньяху полетел в Москву из-за мертвого танкиста

Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху. Фото: kremlin.ru
Политик обсудит мир в Сирии и поблагодарит Кремль за возвращение убитого солдата

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху совершит сегодня рабочую поездку в Москву. В ходе визита он проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Не исключено, что одной из важных тем разговора двух политиков станет помощь РФ в возвращении тел погибших в Ливане израильских солдат.

Перед вылетом в Москву глава израильского правительства заявил журналистам, что собирается обсудить с Путиным вопросы сирийского урегулирования, отмечает "Царьград".

"Я отправляюсь на очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудим события в Сирии, а они накапливаются, регулярную и специальную координацию между нашими армиями, другие вопросы, важные для Государства Израиль",

приводит слова Нетаньяху РИА "Новости".

Для израильского политика это второй визит в Россию с начала года. Он проходит за пять дней до парламентских выборов, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает сохранить пост премьера (в четвертый раз подряд и в пятый – за всю политическую карьеру) и получить право на формирование нового правительства.

Премьер-министр не стал отвечать на вопрос журналистов о возможном участии России в возвращении останков израильских солдат, погибших в ходе Первой ливанской войны в 1982 году. Накануне власти Израиля объявили о том, что тело израильского танкиста Захарии Баумеля, который считался пропавшим без вести почти 37 лет – после боя с сирийскими войсками у ливанского селения Султан-Яакуб, было найдено и перевезено на родину.

Израильские СМИ сообщают, что еще в прошлом году тогдашний министр обороны Израиля Авигдор Либерман попросил своего российского коллегу Сергея Шойгу о помощи в поиске и возврате тел израильтян, погибших в ходе ливанской кампании. Шойгу согласился, после чего была создана специальная группа, деятельность которой с израильской стороны координировалась на уровне главы Минобороны.

Российские солдаты приступили к поиску тел. По словам военного обозревателя Йоава Лимора, поиски не прекращались даже в период кризиса между странами, связанного со сбитым российским Ил-20, передает телеграм-канал "Дежурный по Израилю".

Останки Баумеля были обнаружены в ходе совместной российско-израильской спецоперации. По имеющимся сведениям, после подтверждения личности танкиста премьер-министр Израиля позвонил российскому президенту и попросил о встрече, чтобы лично поблагодарить его, отмечает израильское издание "Вести".

Андрей ФИЛАТОВ
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