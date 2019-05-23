Летчикам ВКС мстят за авиаудары

Боевики в очередной раз обстреляли из РСЗО российскую базу Хмеймим. Атака была совершена в семь часов вечера 22 мая, когда боевики осуществили пуск четырех снарядов. Как сообщило Минобороны в пресс-релизе, пусковая установка боевиков в Идлибской зоне деэскалации была уничтожена, ни один из снарядов не долетел до самолетов ВКС.

Ранее СМИ сообщили, что боевики захватили город Кафр Набуда на севере Хамы, а также населенные пункты Шейх Идрис. В бою применялись активно применялись бронеавтомобили Panthera F9, БМП и танки, включая Т-62МВ. В плен попал полковник сирийской армии.