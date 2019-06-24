Москву припугнули страшными неприятностями на Азове

Украина готовит "новую волну давления" из-за задержанных моряков

С завтрашнего дня Киев перейдет к активным действиям на международных площадках, чтобы добиться освобождения захваченных в Керченском проливе военнослужащих. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Это произойдет, если Кремль до вторника не представит Международному трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков",

– заявил дипломат в эфире украинского "Пятого канала".

Давление Киева будет краткосрочным, " поскольку нам нужно добиться результата", и среднесрочным. Последнее может привести в ограничению военной и морской активности России, отметил глава внешнеполитического ведомства.

В интервью Климкин также анонсировал много других действий. Однако какие именно меры будут приняты в отношении России, дипломат рассказывать отказался, упомянув лишь, что для нашей страны эти действия обернутся крайне неприятными последствиями.

Двадцать пятого мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, согласно которому Россия должна освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. В России заявили о намерениях обжаловать решение суда, поскольку, согласно позиции нашей страны, в споре о произошедшем не может быть применена конвенция по морскому праву. Обе стороны должны до 25 июня предоставить отчеты по событиям в проливе.

В конце ноября прошлого года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы украинские корабли не реагировали и "совершали опасное маневрирование". В результате нарушители были задержаны с применением оружия. Корабли были оттранспортированы в Керчь, а суд в Москве вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.