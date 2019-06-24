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В Киеве встревожены изменением идеологии

Фото: www.globallookpress.com
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Пророссийское лобби на Украине поднимает голову. С таким тревожным сообщением выступила министр образования и науки Незалежной Лилия Гриневич.

Она рассказала, что педагогам уже приказывают использовать словосочетание "гражданский конфликт" вместо "российско-украинская война". В частности, автору учебника по "Новой истории Украины", предназначенного для 11 класса, поступил звонок с требованием внести соответствующие поправки в текст:

"Когда он сказал: "Я не буду этого делать, мой учебник уже получил гриф Министерства образования", ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" – сообщила министр в интервью телеканалу "Эспресо".

Фото: www.globallookpress.com

Откуда поступил звонок, Гриневич не уточнила, но указала, что "ситуация тревожная", поскольку сторонники "реваншизма" хотят повлиять на молодежь Незалежной через образование и медиаресурсы.

Верховная рада приняла 30 мая в первом чтении законопроект "О полном общем среднем образовании", который предусматривает обучение представителей нацменьшинств, которые не имеют своего государства, например, крымских татар, на родном языке все 11 классов школы. Для остальных, в частности русскоязычных, вводится обязательный переход на обучение на украинском языке с 5 класса. Автором проекта закона является Гриневич.

Николай ВИКТОРОВ
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