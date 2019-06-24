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Пластиковая посуда виновата: украинцы высмеяли понурого Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Жители Незалежной не рады тому, как экс-президент пытается быть ближе к народу

В Сети активно обсуждают снимки с понурым Петром Порошенко и его женой Мариной. Во время приема, который устроил волонтер ЖК "Крымский квартал" в Киеве, супруги отведали плов из пластиковой посуды. Украинцы решили, что бывший глава государства остался блюдом недоволен. 

Сам Порошенко опубликовал ролик с этого мероприятия в Facebook и подчеркнул, что был рад такой "дружеской встрече". Вот только некоторые интернет-пользователи уверены, что поданное блюдо пришлось бывшему лидеру украинцев не по душе, другие сочли, что снимок был сделан ради пиара, чтобы продемонстрировать населению, что Порошенко такой же простой человек, как и все. 

"Твоё лицо, когда узнал, что шаурму(кебаб) в этом заведении не подают", – пошутил Сергей Наумович, опубликовавший снимок четы Порошенко.

Одному из пользователей соцсети даже стало "страшно" от того, что может придумать бывший президент Незалежной для поднятия рейтинга, если тот упадет ниже 5%. Ради кресла в Верховной раде, считают украинцы, Порошенко даже камни отведает. 

Одна украинка отметила, что рядом с женой Порошенко лежала железная вилка. Она предположила, что супруги взяли пластиковые приборы только ради "постановочного" фото.

"Ну я так понимаю, что следующий шпагат в воздухе", – продолжили иронизировать интернет-пользователи. 

Полина ИВАНОВА
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