Пластиковая посуда виновата: украинцы высмеяли понурого Порошенко

Жители Незалежной не рады тому, как экс-президент пытается быть ближе к народу

В Сети активно обсуждают снимки с понурым Петром Порошенко и его женой Мариной. Во время приема, который устроил волонтер ЖК "Крымский квартал" в Киеве, супруги отведали плов из пластиковой посуды. Украинцы решили, что бывший глава государства остался блюдом недоволен.

Сам Порошенко опубликовал ролик с этого мероприятия в Facebook и подчеркнул, что был рад такой "дружеской встрече". Вот только некоторые интернет-пользователи уверены, что поданное блюдо пришлось бывшему лидеру украинцев не по душе, другие сочли, что снимок был сделан ради пиара, чтобы продемонстрировать населению, что Порошенко такой же простой человек, как и все.

"Твоё лицо, когда узнал, что шаурму(кебаб) в этом заведении не подают", – пошутил Сергей Наумович, опубликовавший снимок четы Порошенко.

Одному из пользователей соцсети даже стало "страшно" от того, что может придумать бывший президент Незалежной для поднятия рейтинга, если тот упадет ниже 5%. Ради кресла в Верховной раде, считают украинцы, Порошенко даже камни отведает.

Одна украинка отметила, что рядом с женой Порошенко лежала железная вилка. Она предположила, что супруги взяли пластиковые приборы только ради "постановочного" фото.



"Ну я так понимаю, что следующий шпагат в воздухе", – продолжили иронизировать интернет-пользователи.