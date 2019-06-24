Пластиковая посуда виновата: украинцы высмеяли понурого Порошенко

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
В Сети активно обсуждают снимки с понурым Петром Порошенко и его женой Мариной. Во время приема, который устроил волонтер ЖК "Крымский квартал" в Киеве, супруги отведали плов из пластиковой посуды. Украинцы решили, что бывший глава государства остался блюдом недоволен.
Сам Порошенко опубликовал ролик с этого мероприятия в Facebook и подчеркнул, что был рад такой "дружеской встрече". Вот только некоторые интернет-пользователи уверены, что поданное блюдо пришлось бывшему лидеру украинцев не по душе, другие сочли, что снимок был сделан ради пиара, чтобы продемонстрировать населению, что Порошенко такой же простой человек, как и все.
"Твоё лицо, когда узнал, что шаурму(кебаб) в этом заведении не подают", – пошутил Сергей Наумович, опубликовавший снимок четы Порошенко.
Одному из пользователей соцсети даже стало "страшно" от того, что может придумать бывший президент Незалежной для поднятия рейтинга, если тот упадет ниже 5%. Ради кресла в Верховной раде, считают украинцы, Порошенко даже камни отведает.
Одна украинка отметила, что рядом с женой
Порошенко лежала железная вилка. Она предположила, что супруги взяли
пластиковые приборы только ради "постановочного" фото.
"Ну я так понимаю, что следующий шпагат в воздухе", – продолжили иронизировать интернет-пользователи.
Чтобы этого избежать, Зеленский должен немедленно договориться с Россией о газе
К экологической катастрофе, погубившей регион, привело стремление местных коммунистов урвать побольше