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Украинцев подкосит массовая аллергия

Фото: www.globallookpress.com
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В Незалежной запретят популярное антигистаминное средство

Один из самых популярных в соседнем государстве препаратов против аллергии Acatar acti-tabs будет полностью запрещен на всей территории страны. Такое решение приняла Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Производителем запрещенного лекарства является польская компания US Pharmacia Sp. Z o.ах., зарегистрированная в городе Вроцлаве, передает УНИАН. Поводом для запрета антигистаминного препарата стало выявление упаковок с лекарствами незарегистрированной серии U 1706302. Таблетки непонятного происхождения попали на аптечные прилавки на всей территории страны.

Первым тревогу забило управление Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Донецкой области. Сотрудники этого ведомства обнаружили предположительно контрафактный препарат на одном из складов. Начато расследование, которое должно установить, откуда взялись эти лекарства.

Acatar acti-tabs применяют для облегчения симптомов ринита, таких как: отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, вытекание секрета из носа, заложенность носа и чихание, происходящих при простуде и гриппе. Препарат также может быть использован в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

Андрей ФИЛАТОВ
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