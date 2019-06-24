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Токио опроверг визит Зеленского на саммит G20

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Лидер Незалежной не значится в списках участников "двадцатки"

Возможное присутствие главы украинского государства Владимира Зеленского на саммите G20 в Осаке опровергнуто Министерством иностранных дел Японии. Мероприятие, напомним, пройдет в Стране Восходящего Солнца с 28 по 29 июня.

"Президента Украины нет в листе приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не располагают информацией о приезде президента в Японию", – цитирует ТАСС японское дипведомство.

Накануне удивительную новость огласил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин в интервью местному "Пятому каналу". По его словам, Зеленский отправится в Осаку, где планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также сегодня данную информацию с сарказмом прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков в Twitter. Он предположил, что украинскому министру настало время покинуть свой пост.

"Климкину пора. Объявил о визите Зеленского на саммит G20 в Осаке, а в Японии об этом слыхом не слыхивали : нет главы Украины в списке приглашённых. Украина все время пытается выйти на ринг не в своей весовой категории. Какое отношение она имеет к ведущей мировой 20-ке? Никакого", – написал Пушков.


Пользователи подхватили юмор сенатора и предложили варианты возможного визита пана Зеленского на "двадцатку" (орфография и пунктуация оригиналов):

"Так может он не в качестве президента поедет, а на гастроли?", Может Зеленский туда с концертами собрался", " Зеленский будет в составе делегации США", "Трамп приведет Зеленского. Скажет: " Это со мной"", "Корпорат будет вести", "цирк хочет гастролировать?!....".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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