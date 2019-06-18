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Меркель едва устояла на ногах на встрече с Зеленским

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлеру Германии стало плохо

Владимир Зеленский впервые приехал в Берлин к Ангеле Меркель в качестве президента Украины. До того, как пойти обсуждать насущные вопросы, канцлер ФРГ и президент Незалежной позировали для фотографов на красной дорожке и слушали гимны двух государств. В этот момент Меркель, вероятно, почувствовала недомогание – ее сильно затрясло.

Дрожь была такой сильной, что явно нервничающая Меркель с напряжением на лице несколько раз меняла положение ходивших ходуном рук, чтобы не выдавать себя, а заодно, удержаться на ногах. Зеленский, стоящий рядом, не обращал внимания на то, что происходит с его коллегой. Он старался смотреть в другую сторону. Как отмечает телеканал РЕН ТВ, который опубликовал видео с дрожащим канцлером Германии, возможно, ей стало плохо из-за 30-градусной жары, стоящей в Берлине.

После этого, Меркель проводила Зеленского, которого приветствовал почетный караул и оркестр, в свою резиденцию. Вместе с главой Украины на встречу с канцлером Германии прибыли также, как передает издание "Обозреватель", посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник, секретарь СНБО Украины Александр Данилюк, замглавы администрации президента Вадим Пристайко, а также вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

Во время встречи политики обсуждали прекращение конфликта на Донбассе, а также возможное наращивание экономических связей двух стран.

Зеленский уже успел обсудить тревожащие его вопросы с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, лидер французов пообещал главе Незалежной оказать помощь в переговорах с Москвой. 

Полина ИВАНОВА
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