Лидер Незалежной обиделся на Макрона и Меркель

Представители Верховной рады сами виноваты в том, что Парламентская ассамблея Совета Европы накануне восстановила российскую делегацию в ПАСЕ в полном объеме. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на нападки со стороны его противников в том, что глава государства не оказывал помощь украинским парламентариям, по определению олигарха Петра Порошенко, "9 роте" в столь важном для Незалежной деле.

"Я был в Брюсселе, Париже, Берлине, и каждый день у меня было по семь встреч, не считая встреч с (канцлером ФРГ) Ангелой Меркель и (президентом Франции) Эмманюэлем Макроном. И на каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ. И мне каждый из этих людей говорил, что ПАСЕ – это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно", – сказал сегодня он на брифинге, трансляцию которого вел телеканал "112".

"То есть люди, с которым я обсуждал этот вопрос, уже знали ответ на все 100%", – подчеркнул пан Зеленский.





Он категорически, кажется, не намерен брать на себя всю вину за провал, как говорила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова украинской спецоперации в ПАСЕ, на себя.



"Я делал все, что я могу, но все это уже было постфактум. Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось", – припечатал парламентариев президент.

Надо добавить, что сегодня от бывшего шоумена досталось многим. Выступая на брифинге пан Зеленский периодически стучал кулаком по трибуне и злым голосом недобро поминал не только Меркель с Макроном и представителей Рады, еще досталось главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктору Медведчуку, осмелившемуся через голову президента самостоятельно договориться в четверг с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о возвращении домой четверых пленных в качестве жеста доброй воли. Владимир Александрович заподозрил оппозиционера в том, что он совершает такие деяния аккурат перед выборами.

Нагоняй получил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который без разрешения главы государства самостоятельно ответил на ноту РФ по украинским морякам. Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.

"И тут не вопрос в моих личных амбициях. Я объясню, к чему это привело: к тому, что я, президент Украины, узнаю информацию о наших международных шагах из интернета", – возмущался лидер нации, добавив, что внешнеполитическая повестка страны является компетенцией главы государства.

"Хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины по Конституции. И я хочу, чтобы МИД теперь публично объяснил свои действия", – подчеркнул Зеленский.

И напоследок почти снизив тон голоса попросил президента России Владимира Путина "отпустить детей к родителям".

