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"Верните детей родителям": отчаявшийся Зеленский попросил помощи у Путина

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Подчиненные украинского лидера действуют за его спиной

Президент Незалежной Владимир Зеленский вызвал украинских дипломатов на ковер. По его словам, об ответе на ноту российского министерства иностранных дел относительно освобождения моряков он узнал из Всемирной паутины. 

Получается, внешнеполитическое ведомство Украины действовало за спиной главы государства. Зеленский подчеркнул, что "господин [министр иностранных дел Павел] Климкин не считает необходимым обсуждать такие вопросы с президентом Украины". Украинский лидер потребовал объяснений. 

"Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ", – возмутился Зеленский во время брифинга, трансляцию которого вел телеканал "112 Украина". 

Между тем президент обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой освободить моряков.  

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям",

призвал Зеленский.

Напомним, накануне, 25 июня, Москва направила в Киев рекомендации по освобождению задержанных моряков и возвращению украинских кораблей. Однако его данные предложения не заинтересовали. 

Керченский конфликт, в результате которого в тюрьму попали 24 моряка Незалежной, произошел 25 ноября 2018 г. 

Ксения АНДРЕЕВА
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