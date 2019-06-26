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Россия разослала одинаковые ноты в Международный трибунал по морскому праву и Украину. В послании перечислены законные методы по освобождению задержанных в Керченском проливе моряков.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года. С тех пор экипаж кораблей, противоправно нарушивших границы РФ, находится в российской тюрьме. Об этом, в частности, и напоминается в документах с уточнением, что уголовный процесс в отношении 24 украинцев еще не завершился.
Также в нотах говорится о позиции российской стороны, согласно которой в сложившейся ситуации, на которой "спекулирует" Украина, нельзя применить прописанные в Конвенции ООН по морскому праву процедуры урегулирования споров.
"Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие",
– говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.
Российские дипломаты с сожалением отмечают, что Украину не волнует судьба своих граждан, о чем свидетельствует ее реакция на ноту. Впрочем, под определение "холодный расчет" подходит каждый эпизод Керченского конфликта.
Напомним, он произошел 25 ноября 2018 года.Тогда российские пограничники задержали три корабля Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения сотрудников ФСБ РФ. В итоге моряков задержали на 2 месяца, затем арест продлили. В приграничных регионах соседнего государства было введено 30-дневное военное положение.
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