На злого президента со всех сторон посыпались упреки

Разбушевавшийся сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский получил достойный отпор от своих оппонентов. Ему указали на круговорот государственных нот, не требующих визирования у главы государства, а также упрекнули в нежелании разговаривать по важным вопросам с депутатами парламента и даже бывшим лидером нации Петром Порошенко.

Сначала Зеленскому ответил глава МИД Незалежной Павел Климкин, который получил нагоняй за самостоятельное решение по поводу ноты, пришедшей от России по украинским морякам. Министр указал президенту, что дипведомство имело право без согласования с лидером страны ответить на российское письмо.

"Все полномочия сформулировать такую ноту у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", – заявил изданию "Украинская правда" пан Климкин.

Он утверждает, что документ содержит лишь международно-правовую позицию Киева и в нем нет "никаких политических моментов".





Также министр отказался комментировать эмоции президента, отметив, что у него с ним "есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии". "Поэтому в этих условиях я не считаю возможным больше помогать", – резюмировал пан Климкин.

Недолго молчал и руководитель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. Напомним, что в сегодняшней речи с повышенными голосовыми интонациями, во время которой Владимир Александрович периодически стучал кулаком по трибуне, он свалил всю вину за провал в Ассамблее, вернувшей в работу без всяких санкций российских парламентариев, на делегатов Верховной рады.

Арьев отписался в Facebook, где перечислил заслуги нардепов в ПАСЕ в противодействии России за последние несколько лет и задал Зеленскому встречные, как он полагает, неудобные вопросы:

"Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии, не предложили никаких встречных условий? Почему не нашли времени встретиться с украинской делегацией, которая просила о встрече? Мы бы объяснили, что мог сделать президент. Почему не набрали Порошенко, который бы тоже мог объяснить, что делать, потому что делал не один раз?"

Депутат посоветовал главе государства не перекладывать "свой провал на других" и выразил надежду, что к Зеленскому со временем придет опыт. Пан Арьев отметил, что после парламентских выборов у президента в Раде будет большинство и он сможет сформировать "свое правительство с министром иностранных дел", которое и покажет, на что способно.





С ответным словом выступил и глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, получившего порцию упреков от лидера Незалежной за то, что он занимается освобождением украинцев напрямую с ДНР и ЛНР, якобы в рамках предвыборной кампании.

Оппозиционер предложил всем сомневающимся поговорить с родственниками пленных граждан страны, чтобы лучше разбираться в ситуации.

"Я думаю, они ближе воспринимают эту тему, и они вам ответят, это предвыборный ход или нет, когда их мужья, и сыновья, и отцы вернутся домой, вот это самое важное", – сказал он в комментарии телеканалу "112".

По его мнению, все остальное, в том числе и выборы, – "от лукавого".

Осталось дождаться ответной реакции от президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которых сегодня пан Зеленский тоже зацепил громогласным недовольством.

