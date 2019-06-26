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Хозяин "Рошена" и пятый президент Украины Петр Порошенко весьма болезненно воспринял сегодняшнюю новость из Страсбурга о предложении комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу вернуть полномочия российской делегации. Украинский олигарх назвал данное решение провалом всей мировой общественности. Об этом он написал через соцсеть.
"Возвращение России в ПАСЕ – поражение не только Украины, но и всей Европы и мира", – возвестил пан Порошенко в своем Telegram-канале.
Бывший глава государства выразил благодарность украинской делегации, которую накануне он окрестил "9 ротой", "за блестящее дипломатическое поведение".
"Они бились, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия, как 9 роту", – снова повторился "шоколадный король".
Также в очередной раз призвал не допустить реванша России на международной арене и обещал применить все доступные рычаги для защиты Незалежной.
О "российском реваншизме" Петр Алексеевич помянул сегодня и на другой интернет-площадке – в Twitter. Такое впечатление, что разочарованный олигарх решил кругом наследить и прокричаться.
Як і обіцяв, не збираюсь мовчки спостерігати за російським реваншем на міжнародній арені! Мета зрозуміла - ерозія міжнародної солідарності з Україною. Сьогодні всі здорові, патріотичні сили мають об’єднатися, аби не допустити згортання захисного щита навколо України.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 июня 2019 г.
Напомним, рассмотрение проекта резолюции ПАСЕ по полномочиям нашей делегации должно состояться в среду, 26 июня, после 16:30 мск.
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