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Порошенко расценил возвращение России в ПАСЕ поражением мира

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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Бывший глава Незалежной защитил украинскую "9 роту"

Хозяин "Рошена" и пятый президент Украины Петр Порошенко весьма болезненно воспринял сегодняшнюю новость из Страсбурга о предложении комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу вернуть полномочия российской делегации. Украинский олигарх назвал данное решение провалом всей мировой общественности. Об этом он написал через соцсеть.

"Возвращение России в ПАСЕ – поражение не только Украины, но и всей Европы и мира", – возвестил пан Порошенко в своем Telegram-канале.

Бывший глава государства выразил благодарность украинской делегации, которую накануне он окрестил "9 ротой", "за блестящее дипломатическое поведение".

Фото: www.globallookpress.com

"Они бились, как могли. Но их бросили без дипломатического прикрытия, как 9 роту", – снова повторился "шоколадный король".

Также в очередной раз призвал не допустить реванша России на международной арене и обещал применить все доступные рычаги для защиты Незалежной.

О "российском реваншизме" Петр Алексеевич помянул сегодня и на другой интернет-площадке – в Twitter. Такое впечатление, что разочарованный олигарх решил кругом наследить и прокричаться.


Напомним, рассмотрение проекта резолюции ПАСЕ по полномочиям нашей делегации должно состояться в среду, 26 июня, после 16:30 мск.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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