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Зеленский переводит украинскую армию под стандарты НАТО

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Процесс переформатирования должен начаться уже в следующем году

Вооруженные силы Украины с 2020 г. должны начать процесс внедрения в армии стандартов НАТО. Такое распоряжение дал президент страны Владимир Зеленский в ходе сегодняшней встречи с начальником Генштаба Русланом Хомчаком.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", – цитирует пресс-служба главы государства его слова.

Также он считает необходимым подвернуть реформам и управление ВСУ. По мнению президента, нужно поднимать престиж военной службы, а для этого создавать все условия. В данном вопросе он назвал главным достойную зарплату, обеспечение жильем и всяческую социальную поддержку.

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

"Только после этого профессия защитника станет одной из самых престижных в стране", – констатировал пан Зеленский.

Судя по всему, став лидером нации, бывший актер напрочь забыл свои обещания, когда находился в статусе кандидата в президенты. Наверное, стоит напомнить, что еще только в марте Владимир Александрович заявлял, что решение о вступлении Украины в НАТО и Евросоюз должны принимать граждане страны посредством референдума.

Давая интервью западным журналистам, шоумен тогда отметил связь между решением пятого президента Петра Порошенко о внесении изменений в конституцию Украины и предстоящими выборами главы государства.

"То политическое решение, которое сейчас было принято у нас в конституцию, что мы движемся в ЕС и в НАТО, оно было просто предвыборным", – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что хотел бы видеть Украину в составе Евросоюза и Альянса и готов помогать стране двигаться в этом направлении.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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