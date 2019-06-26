Крымчане оценили, зачем Зеленскому на полуострове нужен его постпред

В так называемом постоянном представителе президента Украины в Крыму распознали "тень отца Гамлета", поскольку его на полуострове никто не видел. Так прокомментировал депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек сегодняшнее утверждение Владимиром Зеленским своим постпредом в российской республике кандидата юридических наук Антона Кориневича.

"Назначение нового постпреда – это продолжение политики по созданию иллюзии, будто Крым – украинский регион. Никого не смущает, что на полуострове украинского постпреда днем с огнем не сыскать... Это тень отца Гамлета. Но для поддержания статуса "украинского Крыма" постпред необходим", – цитирует РИА "Новости" Бальбека.

Он считает, что подобными шагами киевская власть стремится показать всему миру свою якобы упорную борьбу за возвращение региона под контроль Незалежной.





"А для Крыма главное, чтобы новый постпред не пакостил, а там – пусть что хочет делает и какие угодно доклады начальству отправляет", – заметил Бальбек.

По мнению другого депутата Госдумы от крымского региона Андрея Козенко, новое назначение не приведет Киев к какому бы то ни было конструктивному диалогу с Москвой. Такими действиями Зеленский "продолжает подкармливать чиновников, занимающихся фиктивной деятельностью", подчеркнул крымчанин.

Добавим, офис постпредства дислоцирован на юге Украины в Херсоне, который расположен рядом с Крымом.

