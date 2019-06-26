Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский выбрал себе наместника в Крыму

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Российский полуостров получил очередного виртуального полпреда

Украинский лидер по примеру своего предшественника начал ставить людей на несуществующие должности. Своим указом он назначил своего постоянного представителя в Крыму, сообщается на президентском сайте.

"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым",

говорится в указе главы государства.

Антон Кориневич работает доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Новоиспеченный постпред по Крыму является специалистом в сфере международного гуманитарного, уголовного и энергетического права.

При Петре Порошенко эту должность занимал Борис Бабин. Он находился на своем посту с августа 2017-го по декабрь 2018 года.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украина и Запад лишились продовольственного рынка России

Правительство страны продлило эмбарго

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей