Зеленский выбрал себе наместника в Крыму

Российский полуостров получил очередного виртуального полпреда

Украинский лидер по примеру своего предшественника начал ставить людей на несуществующие должности. Своим указом он назначил своего постоянного представителя в Крыму, сообщается на президентском сайте.



"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым",

– говорится в указе главы государства.

Антон Кориневич работает доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Новоиспеченный постпред по Крыму является специалистом в сфере международного гуманитарного, уголовного и энергетического права.

При Петре Порошенко эту должность занимал Борис Бабин. Он находился на своем посту с августа 2017-го по декабрь 2018 года.