Зеленский выбрал себе наместника в Крыму

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Украинский лидер по примеру своего предшественника начал ставить
людей на несуществующие должности. Своим указом он назначил своего постоянного
представителя в Крыму, сообщается на президентском сайте.
"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в автономной республике Крым",
– говорится в указе главы государства.
Антон Кориневич работает доцентом кафедры международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет ученую степень кандидата юридических наук. Новоиспеченный постпред по Крыму является специалистом в сфере международного гуманитарного, уголовного и энергетического права.
При Петре Порошенко эту должность занимал Борис Бабин. Он находился на своем посту с августа 2017-го по декабрь 2018 года.
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