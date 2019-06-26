Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Помощницу Зеленского вызвали на допрос

Юлия Мендель. Фото: president.gov.ua
продолжениеЭто прорыв: ВСУ отводят войска у Луганской
Юлия Мендель ответит за слова об обстреле мирного населения Донбасса

Пресс-секретарю главы государства придется оправдываться перед прокуратурой за свое неосторожное высказывание о боевых действиях на востоке Украины. Ее вызвали на допрос, который пройдет сегодня или завтра, сообщают украинские СМИ.

"Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные... обстреливают мирное население в Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы "Право на власть" в эфире "1+1",

сообщило издание "The Бабель".

Сообщается, что с помощницей Владимира Зеленского силовики уже пытались поговорить в неофициальной обстановке. Прямо в здании администрации президента к ней подошел следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук и задал ей несколько вопросов.

Фото: www.globallookpress.com

Однако Мендель "отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления". В связи с чем следователь заявил, что "официально вызывает ее для окончания следственного действия".

Представительница главы государства не подтвердила украинским журналистам, что ее вызвали в военную прокуратуру. "Не знаю о повестке", – сказала она. На вопрос о том, приходил ли к ней следователь генпрокуратуры, Мендель не ответила.

Журналистка Юлия Мендель была назначена на пост пресс-секретаря Владимира Зеленского 3 июня. Она стала победительницей оборочного конкурса, который проводила команда президента страны.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Украина и Запад лишились продовольственного рынка России

Правительство страны продлило эмбарго

Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей