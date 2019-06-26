Юлия Мендель ответит за слова об обстреле мирного населения Донбасса

Пресс-секретарю главы государства придется оправдываться перед прокуратурой за свое неосторожное высказывание о боевых действиях на востоке Украины. Ее вызвали на допрос, который пройдет сегодня или завтра, сообщают украинские СМИ.



"Вызов связан с заявлением Мендель о том, что украинские военные... обстреливают мирное население в Донбассе. Она сказала об этом 7 июня в эфире программы "Право на власть" в эфире "1+1",

– сообщило издание "The Бабель".

Сообщается, что с помощницей Владимира Зеленского силовики уже пытались поговорить в неофициальной обстановке. Прямо в здании администрации президента к ней подошел следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук и задал ей несколько вопросов.

Однако Мендель "отказалась подписать протокол допроса после разговора, поскольку он происходил без официального объявления". В связи с чем следователь заявил, что "официально вызывает ее для окончания следственного действия".

Представительница главы государства не подтвердила украинским журналистам, что ее вызвали в военную прокуратуру. "Не знаю о повестке", – сказала она. На вопрос о том, приходил ли к ней следователь генпрокуратуры, Мендель не ответила.

Журналистка Юлия Мендель была назначена на пост пресс-секретаря Владимира Зеленского 3 июня. Она стала победительницей оборочного конкурса, который проводила команда президента страны.