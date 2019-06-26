Это прорыв: ВСУ отводят войска у Луганской

В Донбассе станут меньше стрелять

У станицы Луганской в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения под наблюдением ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной республики. Также отводят силы войска Народной милиции ЛНР. Информацию также подтвердили в пресс-центре Операции объединенных сил и пообещали позже выложить видео.

Еще в сентябре 2016 года контактная группа договорилась о создании в Донбассе так называемых зон безопасности. Планировалось, что они появятся на районах населенных пунктов Золотое (ЛНР), станица Луганская (ЛНР) и Петровское (ДНР). Однако из-за постоянных обстрелов с двух сторон разведение сил состоялось только в Золотом и Петровском. Причем отвод от станицы Луганской не раз срывался по вине ВСУ, которая объясняла свои отказы обстрелами со стороны ЛНР.

На отвод сил уже отреагировали российские журналисты. Так, ведущая телеканала "Россия" Ольга Скабеева в своем телеграм-канале написала: "Если правда – то это прорыв".