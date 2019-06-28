Порошенко обернул возвращение России в ПАСЕ в свою пользу

Экс-глава Незалежной продолжает нагнетать антироссийскую истерию

Бывший президент Украины Петр Порошенко распространяет ложные трактовки событий в ПАСЕ, чтобы получить дополнительные голоса на выборах в Верховную раду. Так первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил слова Порошенко о том, что Европа согласилась признать Крым российским.

"Почему Порошенко сейчас бьет в колокола, обостряет ситуацию, заявляет о том, что Европа признает, делает первый шаг к признанию Крыма? Он делает это для того, чтобы повлиять на своего избирателя, доказать, что именно при нем интересы Украины были защищены", – отметил Затулин в интервью "Дума ТВ".

Между тем даже в России не спешат делать столь оптимистичных выводов. Возвращение российской делегации в ПАСЕ не сопровождалось обсуждением крымской темы.

"Совершенно очевидно, что на данном этапе требовать или ожидать этого было бы абсолютно нереалистично", – считает Затулин.

В среду, 26 июня, европарламентарии большинством голосов приняли решение о возвращении России всех полномочий для работы в ПАСЕ. Украинская делегация пыталась, но не смогла этому помешать. Позже Порошенко обвинил европейцев, что он "сдают позиции" и следующим шагом может стать признание Крыма российской территорией.