Задержанных привезли в аэропорт Минска

В Белоруссию прибыли четверо граждан Украины, которые попали в плен на Донбассе. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики в одностороннем порядке решили выдать Незалежной ее людей.

Из аэропорта белорусской столицы, как передают РИА Новости, уже бывшие пленные отправятся домой в сопровождении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Именно политик добился того, что украинцев отпустили на родину.

Леонид Пасечник, глава ЛНР, сообщил, что среди выданных лиц – трое военнослужащих. Освобожденного Дмитрия Великого приговорили к тюрьме за "осуществление террористической деятельности", Максима Горяйнова – за содействие террористической деятельности, Яков Веремейчик проходил обвиняемым по уголовному делу о геноциде и применении запрещенных средств ведения войны, а Эдуарда Михеева осудили за госизмену.

Как отмечает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти", Медведчук также ведет переговоры с Москвой об освобождении украинцев, которых осудили в РФ.

Накануне нардеп встретился с главами самопровозглашенных республик Донбасса. Денис Пушилин и Леонид Пасечник положительно отреагировали на просьбу Медведчука освободить задержанных. Политик решил сам заняться этим вопросом, потому что, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский не хочет решать эту проблему. Поэтому главе Незалежной даже не сообщили о переговорах.