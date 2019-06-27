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"Сохраняют Европе лицо": в России оправдали санкции ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Экономическая блокада - оперативная реабилитация за поблажку РФ в ПАСЕ

В отношении России Евросоюз действует по принципу кнута и пряника. После ее камбэка в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и возникшего на фоне этого события скандала ЕС продлевает санкции против РФ. Делает это намеренно, чтобы сохранить чувство собственного достоинства, полагает член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.

"Санкции не входят в пакет послаблений. Они сохраняют Европе лицо после вынужденной уступки по ПАСЕ",

заявил сенатор в интервью РИА "Новости".

Между тем в МИД РФ непрекращающиеся санкции считают незаконными. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Артем Кожин напомнил, что вовсе не Москва выступила инициатором рестрикций. По его словам, сегодняшнее решение – это "какие-то неконструктивные игры Евросоюза", передает "Дума ТВ".

Напомним, накануне, 26 июня российские права в ПАСЕ были полностью восстановлены, что привело к политической истерии. В первую очередь, недовольство выразила украинская делегация, объявив о своем уходе из ассамблеи.

Ранее сегодня, 27 июня, Брюссель продлил санкции против Москвы еще на полгода. Таким образом, ограничительные меры, которые уже давно и в России, и за рубежом признали бесполезными, будут действовать до 31 января 2020 года.

Ксения АНДРЕЕВА
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