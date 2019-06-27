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Еще на полгода: ЕС продлил экономические санкции против России

Фото: pixabay.com
Они будут действовать до 31 января 2020 года

Совет ЕС принял решение продлить экономические санкции в отношении России, сообщает РИА "Новости".

 Отмечается, что данное решение принято после информации от канцлера ФРГ и президента Франции в Евроcовете 20-21 июня о состоянии выполнения Минских соглашений.

При этом лидеры ЕС единогласно согласились сохранить антироссийские санкции. Они касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Ранее сообщалось, что в ответ на санкции правительство продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2020-го в отношении США, Австралии, Канады и других стран. Позже в список вошли некоторые государства Европы, а также Украина.

Андрей ДОВЛАТОВ
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