Украина, прикрываясь заботой о производственниках, ввела антидемпинговые пошлины на часть российского импорта

Реакция Незалежной на ограничительные меры со стороны РФ не заставила себя долго ждать. Киев в ответ ввел антидемпинговые пошлины на коррозионностойкий прокат из Москвы и ее главного союзника.

Под экономический обстрел также попал Пекина. Дополнительный сбор на российский и китайский импорт будет действовать ближайшие пять лет, что, естественно, отразится на цене ввозимого из данных стран плоского проката. Он существенно подорожает.

Свое решение страна-соседка аргументирует защитой украинских товаропроизводителей. Внимание и заботу проявила Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ), уточнили в пресс-службе Минэконмразвития и торговли.

"Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт на Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китая 22,78%",

– говорится в сообщении.

Отмечается, что антидемпинговые пошлины в размере 11,22% коснутся всех ввозимых товаров из пинополиуринила. Нововведение рассчитано на три года и затронет каждого импортера.