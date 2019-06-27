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Киев ответил на санкции Москвы

Фото: www.globallookpress.com
Украина, прикрываясь заботой о производственниках, ввела антидемпинговые пошлины на часть российского импорта

Реакция Незалежной на ограничительные меры со стороны РФ не заставила себя долго ждать. Киев в ответ ввел антидемпинговые пошлины на коррозионностойкий прокат из Москвы и ее главного союзника.

Под экономический обстрел также попал Пекина. Дополнительный сбор на российский и китайский импорт будет действовать ближайшие пять лет, что, естественно, отразится на цене ввозимого из данных стран плоского проката. Он существенно подорожает.

Свое решение страна-соседка аргументирует защитой украинских товаропроизводителей. Внимание и заботу проявила Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ), уточнили в пресс-службе Минэконмразвития и торговли.

"Для производителей, экспортеров товара из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт на Украину на уровне 47,57%, а для производителей, экспортеров из Китая 22,78%",

говорится в сообщении.

Отмечается, что антидемпинговые пошлины в размере 11,22% коснутся всех ввозимых товаров из пинополиуринила. Нововведение рассчитано на три года и затронет каждого импортера.

Ксения АНДРЕЕВА
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