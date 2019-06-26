Украина и Запад лишились продовольственного рынка России

Правительство страны продлило эмбарго

Совет Федерации России во время заседания постановило, что ответные меры на санкции со стороны Европейского Союза, США и Украины будут действовать в течение 2020 года.

О решении верхней палаты парламента России по продовольственному эмбарго сообщают РИА Новости.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте правовой информации.

Продовольственное эмбарго, которое теперь продлится до 31 декабря 2020-го, действует с августа 2014-го в отношении США, Австралии, Канады и других стран, позже в список вошли некоторые государства Европы, а также Украина.