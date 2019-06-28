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Решение ЕС о санкциях вступило в силу

Европейцы готовы вернуться к этому вопросу через полгода

Страны-члены Евросоюза приняли решение продлить действие антироссийских рестрикций до 31 января 2020 года. Соответствующее положение опубликовано в пятницу, 28 июня, в Официальном журнале. Это означает, что оно вступило в силу.

В документе отмечается, в частности, что продление санкций дает Совету Европы время на "дальнейшую оценку хода реализации Минских соглашений", передает РИА "Новости".

Меры, которые ЕС ввел в отношении РФ в 2014 г. и с тех пор регулярно продлевает, затрагивают сферу энергетики, оборонной промышленности, финансов, а также касаются товаров двойного назначения.

Россия в отношении ЕС принимает "ответные шаги", в том числе, в виде эмбарго на ряд продовольственных товаров.

Николай ВИКТОРОВ
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