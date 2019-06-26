Невзирая на санкции: США активизировали торговлю с Россией

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Несмотря на санкции, товарооборот России со странами Запада растет. Это отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его данным, темпы роста взаимной торговли, в частности, с США сейчас даже выше, чем были до того, как Вашингтон ввел экономические ограничения в отношении Москвы, а РФ объявила ответные меры.
"Товарооборот (...) растет достаточно хорошими темпами с нашими партнерами из европейских стран. Кстати, говоря о росте товарооборота, он растет с США лучше, чем в досанкционный период", – цитирует "Дума ТВ" спикера.
Вопрос санкций и развитие отношений РФ с другими странами Володин обсудил на встрече с главой Народного собрания Болгарии Цветой Караянчевой в среду, 26 июня, в Москве. Председатель ГД отметил, что за прошедшие 5 лет РФ успешно переориентировала свои рынки с европейского направления на азиатское и вышла на полное импортозамещение в сфере военно-промышленного комплекса.
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