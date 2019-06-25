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"Верх политической культуры": в Госдуме отказались от силовой дипломатии

Николай Харитонов и Владимир Жириновский. Фото: TASS
Депутаты от ЛДПР научились решать споры цивилизованным путем

Думский спикер Вячеслав Володин похвалил парламентариев оппозиционных партий. Он отметил их умение сглаживать острые углы.

Речь идет о самом эмоциональном политике, лидере ЛДПР Владимире Жириновском и главе Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, депутате от фракции КПРФ Николае Харитонове.

Во время пленарной сессии последний сделал замечание либерал-демократу. Тот, вопреки сложившейся традиции, не разозлился, а пригласил оппонента в буфет.

Владимир Жириновский. Фото: www.globallookpress.com

"Я накормлю тебя", – предложил Владимир Вольфович. Таким образом, конфликт был урегулирован мирным путем, что не ускользнуло от внимания председателя Госдумы. 

"Вот посмотрите, вот вам политическая культура и верх политической культуры, когда оппоненты выясняют за столом в буфете отношения. Видите, какой путь прошла политическая система. А с чего начиналось...",

– цитирует Володина "Дума ТВ"

Вячеслав Володин. Фото: www.globallookpress.com

Спикер нижней палаты отметил, что часть депутатов от ЛДПР все же поднялись со своих мест. Тем временем Жириновский вышел из зала в обнимку с Харитоновым. 

"А вы думали – кулаками махать. Другое время, товарищи", – заключил Володин.

Ксения АНДРЕЕВА
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