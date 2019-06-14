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Санкции незаконны: в Хорватии выступили против антироссийских мер ЕС

Фото: www.globallookpress.com
Загреб сильно пострадал от вынужденного разрыва связей с Москвой

Санкции, введенные ЕС против России, стали катастрофой для экономики Хорватии. Это признал бывший президент республики Степан Месич.

В качестве доказательства он привел простые цифры.

"ВВП страны в 2014 году составлял $57 млрд, а в 2015-м упал до $49 млрд. Нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций", – рассказал Месич в интервью "Известиям".

Фото: www.globallookpress.com

За минувшие пять лет экспорт хорватских товаров в РФ сократился вообще вдвое: с $400 млн до нынешних $200 миллионов. А ведь этого не должно было случиться: санкции, которые объявил Брюссель и которые серьезно повредили европейскому бизнесу, не соответствовали нормам международного права.

"Эти меры против России были введены без согласия ООН, они незаконны и приносят ущерб всем сторонам", – подчеркнул Месич.

Ранее западные СМИ сообщили, что к саммиту ЕС 21 – 22 июня подготовлен проект документа о продлении антироссийских санкций, срок действия которых истекает 31 июля 2019 года.

Европейские страны ввели санкции против РФ вслед за США в 2014 г., обвинив Москву во вмешательстве во внутренние дела соседней Украины, напоминает РИА ФАН. В последнее время со стороны Запада все чаще звучит мнение, что меры ЕС никак не влияют на политику России, то есть бесполезны.

Николай ВИКТОРОВ
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