Европейское братство с завистью смотрит на партнеров России

"Близок локоть, да не укусишь" – данная народная мудрость как нельзя точно передает положение Брюсселя, в которое он сам себя загнал. Спустя годы после санкционной перестрелки Евросоюз вдруг задумался, какие привилегии есть у российских союзников. Вот теперь ему стали очевидны бонусы от партнерства с РФ, полагает спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Все теперь видят, какие бонусы приносит взаимодействие с Россией по целому ряду направлений другим странам, что это упущенные возможности, которые нельзя будет компенсировать ни за год, ни за два",

– отрезала чиновница, слова которой передает RT.



Она призналась, что от экономических репрессий пострадала и наша страна. Однако трудности ее только закалили. А вот европейцам пришлось несладко, ибо последствия ограничений перво-наперво "коснулись их же самих".

"На примере Евросоюза мы видим, какие издержки они понесли",

– заключила дипломат.