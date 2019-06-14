Надежды Киева рухнули: ЕС отказался обсуждать санкции против Москвы

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Министры стран-членов ЕС не намерены тратить время на дискуссии о возможном введении новых ограничительных мер против России. Об этом сообщил высокопоставленный источник в структурах ЕС в пятницу, 14 июня.
"Этот вопрос не входит в повестку", – цитирует РИА "Новости".
Ранее Киев обратился к руководителям стран ЕС и НАТО с просьбой наказать дополнительными санкциями Москву за предоставление жителям Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке. Главы МИД ЕС в мае обсудили этот вопрос, но предпочли не делать поспешных шагов. Однако глава европейской дипломатии Федерика Могерини допустила, что ЕС может в будущем вернуться к данному вопросу.
Накануне западные СМИ сообщили, что в Брюсселе якобы подготовлен проект документа, в котором говорится то ли о введении новых санкций против РФ, то ли о продлении тех мер, срок действия которых истекает в июле 2019 года.
Заседание стран-членов ЕС на уровне министров состоится 17 июня, саммит ЕС запланирован на 21-22 июня.
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Президент США, впрочем, подчеркнул, что у стран есть право действовать так, как им хочется